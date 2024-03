Federico si è preso una cotta per Perla? Lei sta male: “Sviene e vomita” – VIDEO

Federico Massaro e Perla Vatiero si sono ancora scontrati. L’ostilità tra i due non sembra placarsi. Il modello del Grande Fratello pare non stimare la giovane e i suoi modi troppo autoritari. Riuscirà a superare le sue idee severe?

Federico cotto di Perla? Lei sta male: “sviene e vomita”

Federico ha parlato con Perla del suo rapporto con Mirko ma la ragazza si è “scaldata” e, secondo lei, le sue parole sono una reazione alla Nomination fatta in puntata.

Beatrice è intervenuta chiedendo a Massaro di smetterla poiché Perla sta vivendo un momento molto complicato.

Sergio, nel frattempo, ha azzardato un’ipotesi offrendo una lettura diversa della questione. Forse, Federico è infatuato di Perla?

Il suo comportamento ambiguo, secondo Sergio, sarebbe dettato da un interessamento sentimentale.

Nel frattempo Perla, forse per via dello stress, continua a vomitare e svenire, così come ha confidato Rosy Chin.

“È da una settimana che perla vomita e sviene ovunque”

il gf insiste a massacrare una ragazza che non sta bene!@GrandeFratello @BaraldiAngelica #perletti

pic.twitter.com/OIvJhHngUX — benni (@bennina__) March 5, 2024