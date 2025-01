Federico Chimirri pesantissimo contro Lorenzo Spolverato: “Cosa sarebbe disposto a fare pur di vincere”

Federico Chimirri, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha già detto la sua su Lorenzo Spolverato. Le sue parole, pronunciate in tugurio mentre si trovava con altri inquilini, sono già diventate virali. Ma cosa ha detto sul suo inquilino?

Federico Chimirri pesantissimo contro Lorenzo Spolverato

Per Federico, Lorenzo sarebbe il concorrente disposto davvero a tutto pur di arrivare in finale e vincere il programma. Probabilmente è lo stesso pensiero che, a più riprese e in toni diversi, ha esternato anche Stefania Orlando, nei confronti avuti con Shaila. Ma andiamo per ordine.

Chimirri ha ammesso che inizialmente, la concorrente meno trasparente, a suo dire sarebbe stata Jessica, per via dei suoi comportamenti che tenderebbero a confondere.

Tuttavia, parlando del concorrente del Grande Fratello più stratega, il nome fatto sarebbe quello di Lorenzo:

Lorenzo c’ha quella parte del gioco che se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila e arrivare lui in finale lo farebbe.

“Questa è bella pesante!”, ha esclamato Stefania Orlando dopo le sue parole.

Domani sera, Lorenzo sarà messo al corrente del pensiero di Federico?