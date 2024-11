Federica supporta Shaila e Lorenzo, ecco per quale motivo

Il flirt tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua ad alterare gli equilibri all’interno del Grande Fratello. Le dinamiche nella Casa sembrano sempre più tese, con l’emergere di fazioni opposte: da un lato ci sono coloro che sostengono la coppia, soprannominata #Shailenzo, e dall’altro chi critica il loro comportamento. La rivalità è evidente, specialmente tra Maria Vittoria Minghetti e Shaila, con la prima che ha dimostrato di schierarsi dalla parte di Javier Martinez, “scaricato” dall’ex velina per Spolverato.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi?

Durante una recente discussione, Lorenzo Spolverato ha espresso il suo disappunto riguardo al trattamento ricevuto all’interno della Casa: “La percentuale di falsità qui dentro…mamma mia. Gioco io? No, giochi tu”. Anche Shaila Gatta ha condiviso il suo disagio, rivelando di non sentirsi accettata: “Da alcune persone noto solo giudizio, distacco, sguardi. Io rimango senza parole per questa mancanza di compassione”. Le sue emozioni sono emerse chiaramente quando ha visto uno striscione pro Javier volare sopra la Casa, provocandole una crisi di pianto.

Federica Petagna entra in scena

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata Federica Petagna, la new entry del Grande Fratello, che ha iniziato a legare con Shaila.

In una chiacchierata con Lorenzo, Federica ha dichiarato: “Non me lo aspettavo proprio. È stato naturale e spontaneo. Ci siamo trovate su molte cose. Siamo entrambe un po’ pazze”. Riguardo agli altri concorrenti, ha trovato Tommaso Franchi molto “genuino”, ma ha riservato alcune riserve su Maria Vittoria Minghetti: “Non la vedo falsa, però non lo so, mi aspetterei qualcosa”. Questo ha portato Federica a sentirsi più a suo agio con il gruppo composto da Spolverato, Giglio, Yulia Bruschi e Shaila.

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto.

Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.