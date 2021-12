Federica si è “sgamata” Sophie dopo una domanda. In attesa di pranzare, nella Casa del Grande Fratello Vip la Calemme si è confidata con Biagio tirando in ballo Gianmaria Antinolfi con il quale si sta conoscendo sempre di più.

Sophie ha chiesto a Federica se le piacesse Gianmaria. “È un bel ragazzo. – commenta – È davvero un bravo ragazzo”. Successivamente la Calemme ha “smascherato” la reale motivazione della Codegoni:

È una cosa che la infastidisce o me lo vuole dare subito a me per sentirsi libera di fare quello che vuole con l’altro?