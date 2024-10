Federica e Shaila criticate dall’ex volto di Temptation: duro attacco prima dell’ingresso al Grande Fratello

Lunedì 28 ottobre, la Casa del Grande Fratello si prepara a un nuovo ingresso destinato a far discutere: Federica Petagna, ex concorrente di Temptation Island, farà il suo debutto nel reality. Dopo la rottura con l’ex fidanzato Alfonso, Federica ha iniziato una frequentazione con Stefano, il tentatore conosciuto durante l’esperienza sull’isola. E ora, lontana dal passato sentimentale, sembrerebbe intenzionata a vivere appieno nuove emozioni nella Casa più spiata d’Italia. Ma non tutti vedono di buon occhio il suo ingresso, in particolare Lino Giuliano, che lancia accuse pesanti e commenta pure Shaila Gatta.

Lino attacca Shaila e Federica del Grande Fratello

Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto critiche verso Federica, facendo trapelare un malcontento evidente. “Lei venderebbe la vita pur di entrare in tv; non mi piace per niente al mondo e mi sta pure antipatica”, ha detto senza mezzi termini, rendendo chiaro che, a suo parere, la Petagna sia disposta a tutto per la notorietà. Le sue parole, cariche di risentimento, stanno già facendo il giro del web, accendendo il gossip intorno a questa nuova entrata al Grande Fratello.

Federica ha conosciuto Stefano durante la sua partecipazione a Temptation Island e tra loro è nata una frequentazione che sembra andare avanti anche fuori dal programma. Non è ancora chiaro se tra i due ci sia solo amicizia o qualcosa di più, ma all’interno del Grande Fratello potrebbe farsi strada la possibilità di nuove relazioni. Federica si è detta pronta a lasciarsi coinvolgere, alimentando l’interesse dei fan del programma.

Lino vuole riconquistare Alessia

Lino Giuliano non si è limitato a criticare Federica. Anche Shaila Gatta, altra protagonista del reality, ha attirato il suo disappunto: “Il cognome dice tutto!”, ha affermato in maniera lapidaria, lasciando intendere che anche lei non riscuota il suo gradimento.

Nonostante le polemiche, Giuliano ha però ammesso che, per ora, non pensa di partecipare a Uomini e Donne, ma sarebbe ancora intenzionato a riconquistare la sua ex, Alessia Pascarella, con cui si era lasciato durante il falò di confronto di Temptation Island.