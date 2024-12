Federica Petagna chiude con Alfonso e bacia Stefano: colpo di scena al Grande Fratello – Video

Colpi di scena nella Casa del Grande Fratello. Federica Petagna, dopo giorni di tensioni emotive, ha finalmente chiarito i suoi sentimenti. La concorrente, famosa per il suo percorso a Temptation Island, ha messo un punto alla sua relazione con Alfonso D’Apice. “Non ti vedo reale, non ti vedo vera”, sono state le parole dure di Alfonso durante un confronto diretto, concluso tra le lacrime. Federica ha replicato con fermezza, spiegando di non sentire più il legame che li aveva uniti.

Il triangolo amoroso al Grande Fratello: Federica bacia Stefano

Archiviata la relazione con Alfonso, Federica ha seguito il suo cuore, trovando conforto e passione in Stefano Tediosi. “Forse dovevo fermarmi prima”, ha confessato Federica, lasciando intendere di aver finalmente trovato la sua strada.

Stefano, da sempre una presenza costante e rassicurante, sembra aver conquistato il cuore della giovane. Il bacio appassionato ne è stata la riprova.

Il confronto finale tra Alfonso e Federica è stato condito da una nota di gelosia: l’interesse del napoletano per Zeudi Di Palma, nuova concorrente, ha definitivamente chiuso ogni spiraglio di ritorno. “Le cose da dire ce le siamo dette”, ha dichiarato Alfonso, chiudendo così un capitolo intenso ma ormai concluso.