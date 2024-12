Federica Pellegrini, dichiarazioni inaspettate su Angelo Madonia: “Perché non ho chiesto di cambiare insegnante?”

Dopo la conclusione della sua avventura a Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini ha risposto ad alcune domande dei fan mentre era in viaggio in treno. La nuotatrice ha colto l’occasione per parlare della sua esperienza nello show e delle polemiche legate al suo ex partner di ballo, Angelo Madonia. L’esperienza della Divina nel programma non è stata priva di difficoltà, specialmente quando Madonia è stato allontanato dal programma per motivi non ancora chiariti del tutto.

Perché Federica Pellegrini non ha chiesto un cambio di insegnante dopo le polemiche con Madonia? La risposta

A Domenica In, Madonia ha replicato alle accuse, ma Federica ha confermato di non aver più avuto contatti con lui. Una delle domande più frequenti rivolte dai fan ha riguardato proprio la scelta della Pellegrini di non cambiare partner quando era ancora in coppia con Angelo. La sua risposta è stata chiara e diretta:

Sono super felice di aver avuto Pasquale al mio fianco, ma anche con Samuel mi ero trovata molto bene, poi purtroppo è successo quello che sapete. Perché non ho chiesto di cambiare partner quando ero in coppia con Angelo? Non capisco perché avrei dovuto farlo.

Federica ha poi aggiunto: “Non ce n’era motivo, stava andando tutto sempre meglio e quindi non aveva senso farlo. Prima di quel fatidico sabato non c’era ragione per fare una richiesta simile.”

La pressione della finale e il rischio di mollare

La nuotatrice ha inoltre rivelato di aver vissuto momenti di grande difficoltà, soprattutto durante la settimana finale dello show: “Ti devi preparare alla possibilità di arrivare fino alla fine al ring. Devo dire che mercoledì e giovedì nella mia testa mi sono detta ‘non ce la faccio e mollo’. Invece poi ho riposato un po’, sono diventata più lucida e ho ricominciato come se nulla fosse.”

Ci sarà una nuova risposta di Angelo Madonia?

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini sembrano destinate a far discutere, specialmente dopo l’intervento di Angelo Madonia a Domenica In. Resta da vedere se ci saranno ulteriori repliche o chiarimenti da parte del maestro di ballo.