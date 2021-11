Federica Panicucci si sbilancia sul GF Vip e promuove Soleil e Alex Belli

Federica Panicucci intervistata su Chi Magazine, ha parlato del matrimonio con Marco Bacini ma ha anche detto la sua in merito alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, parlando positivamente di Alex Belli e Soleil Sorge.

Insieme da 5 anni, Federica Panicucci e Marco Bacini sono il ritratto della felicità e dell’amore. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice di Mattino Cinque ha rivelato di pensare alle nozze con il compagno:

Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico. Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Marco Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo.