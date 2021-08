Mattino 5 di Federica Panicucci slitta di due settimane e la conduttrice potrebbe non averla presa bene. Questa è l’indiscrezione lanciata in queste ore dai colleghi di Blasting News.

Federica Panicucci sta male dopo lo slittamento di Mattino 5?

Mattino 5 riaprirà i battenti il prossimo 20 settembre per dare spazio a Morning News, il programma estivo della rete ammiraglia di Casa Mediaset che sta andando particolarmente bene.

Ecco cosa ha fatto sapere il buon Giuseppe Candela a tal proposito via Dagospia:

Candela Flash! – Mattino bollente a Canale 5. Morning news, l’esperimento a costo zero condotto da Simona Branchetti, funziona e viene premiato: la trasmissione si allungherà di due settimane facendo slittare, a sorpresa, Mattino 5 al 20 settembre. Come avranno reagito alla notizia i conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi?

Come l’ha presa Federica Panicucci? Secondo Domenico Mungiguerra di Blasting News le cose non si sarebbero concluse per il verso giusto:

Eppure, secondo un’indiscrezione, sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino. “Qualcuno dice fosse furibonda” cita il rumor, facendo presente che la storica conduttrice di Mattino 5 non avrebbe fatto i salti di gioia per questa promozione sul campo della giornalista del Tg5, la quale sui social ha confermato la notizia del prolungamento del suo Morning News su Canale 5.