Federica Panicucci fuori da Mattino 5? Già alcuni giorni addietro Dagospia aveva lanciato una flash news sull’argomento, parlando di cambiamenti durante il palinsesto di Canale 5 in occasione Natale 2021.

Clima nuovo, volti vecchi. Canale 5 ha deciso di puntare su Francesco Vecchi: Mattino 5 (forse con un titolo differente) per la prima volta non si spegnerà durante le lunghe feste natalizie. La vera notizia? Il giornalista dal 13 dicembre sarà in conduzione in solitaria senza Federica Panicucci. Come avra’ preso questo stop aziendale?

Oggi il buon Giuseppe Candela rilancia l’indiscrezione sul suo account di Twitter aggiungendo alcuni dettagli molto interessanti sul possibile futuro televisivo della conduttrice del daytime della rete ammiraglia di Casa Mediaset:

Mi giunge una voce clamorosa (anche se non ufficiale e non ancora confermata): ipotesi Panicucci fuori da Mattino 5 a gennaio. ma non da Mediaset. Sara’ vero e cosa fara’?

Raramente gli amici di Dagospia sbagliano un colpo, specie quando si tratta di indiscrezioni televisive: vedremo cosa accadrà!