Federica Panicucci e Barbara d’Urso “fuori” da Mattino e Pomeriggio 5?

Federica Panicucci e Barbara d’Urso via da Mattino Cinque e Pomeriggio 5? A quanto pare Pier Silvio Berlusconi avrebbe già le idee chiare a Mediaset e il buon Giuseppe Candela ci fa un dettagliato riassunto via Dagospia.

Incominciamo da Federica Panicucci “fuori” da Mattino Cinque durante le vacanze di Natale. In quelle settimane, infatti, Francesco Vecchi condurrà il format di Canale 5 in solitaria:

Spazio agli impegni, già previsti negli anni precedenti, di Natale e Capodanno e la conferma dell’ipotesi, accennata da Tvblog, La Pupa e il Secchione.

Il nome della Panicucci per lo show non sarebbe l’unico vagliato, il suo ritorno potrebbe favorire un passaggio alla vecchia formula e quindi costi più alti. Tradotto: via dal mattino, in cambio un prime time su Italia 1 e poi si vedrà.