Federica Nargi, chi è il marito Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice

Federica Nargi, nota per la sua versatilità nel mondo dello spettacolo, è la prima concorrente confermata per l’edizione 2024 di “Ballando con le Stelle”. Con oltre 14 anni di esperienza nel panorama televisivo italiano, la sua carriera ha attraversato numerosi ambiti, dai concorsi di bellezza ai programmi di successo, fino ai social media, dove continua a riscuotere enorme popolarità.

Federica Nargi, la carriera dell’ex Velina di Striscia

Il vero trampolino di lancio per Federica Nargi è stato il programma “Veline” del 2008, dove, insieme a Costanza Caracciolo, vinse il titolo di velina. Questo ruolo le ha permesso di diventare una delle veline più amate di sempre, partecipando al programma per ben quattro stagioni. Dopo questa esperienza, Federica ha saputo sfruttare la notorietà per costruire una carriera solida e variegata, affermandosi sia in televisione che nel mondo della moda e del beauty.

Oltre alla TV, Federica Nargi ha trovato nei social media un mezzo potente per continuare a crescere professionalmente. Grazie alla sua immagine elegante e “umana”, è diventata testimonial di numerosi brand nel settore della moda e della bellezza. La sua capacità di connettersi con il pubblico le ha permesso di lanciare una sua linea di trucchi, ispirata al suo personale concetto di bellezza. Una scelta che riflette il suo impegno nel mondo del beauty, dove la sua autenticità e professionalità continuano a fare la differenza.

L’avventura a Ballando con le Stelle

Non nuova ai programmi competitivi, Federica Nargi si appresta a vivere una nuova avventura a “Ballando con le Stelle”. Nel 2012 aveva già partecipato a “Pechino Express”, dimostrando determinazione e spirito competitivo. Più recentemente, nel 2021, ha partecipato a “Tale e Quale Show”, dove ha impressionato il pubblico con le sue imitazioni, tra cui quella di Sylvie Vartan. Già in quell’occasione aveva dimostrato una buona predisposizione per il ballo, abilità che sicuramente tornerà utile nel programma condotto da Milly Carlucci.

Una famiglia felice al fianco del marito Alessandro Matri

Nella vita privata, Federica Nargi è legata da oltre 16 anni all’ex calciatore Alessandro Matri. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia con due figlie, Sofia (nata nel 2016) e Beatrice (nata nel 2019). La coppia, molto amata dal pubblico, condivide spesso momenti della loro vita quotidiana sui social, conquistando i fan con la loro semplicità e affetto reciproco.