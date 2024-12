“Delusione totale”, Federica sarebbe furiosa per l’eliminazione dal GF: ecco per quale motivo

L’ex concorrente del Grande Fratello, Federica Petagna, eliminata nell’ultima puntata per via di una bassa percentuale di voti, è tornata alla quotidianità e ha già fatto parlare di sé con alcune azioni che non sono passate inosservate. Dopo circa due mesi trascorsi nella Casa, tra flirt, dinamiche amorose e tensioni, Federica si sta riappropriando della sua vita fuori dal reality.

Federica, la delusione post-eliminazione

In un’intervista a caldo dopo l’uscita, Federica ha espresso amarezza per l’eliminazione: “Credo di avere ancora tanto da dare, ma sono fiera delle consapevolezze raggiunte”.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Federica sarebbe particolarmente infastidita dal fatto che il suo ex, Alfonso D’Apice, sia ancora in gioco. La ragazza, infatti, ritiene di essere stata una pedina fondamentale per il proseguimento del percorso di Alfonso, mentre lei è stata eliminata prematuramente.

Le mosse social dell’ex del GF

Appena tornata in possesso dei suoi profili social, Federica ha deciso di togliere il follow a due ex compagne d’avventura, Millie Moi e Titty Scialò, che hanno ricambiato il gesto. L’astio sembra legato a vecchie tensioni nate durante la sua partecipazione al reality, ma anche a dichiarazioni fatte dalle due donne mentre lei era ancora nella Casa.

In particolare, Titty Scialò, cugina di Antonio Fico, uno dei presunti flirt di Federica, aveva lanciato frecciatine sui social insinuando che l’ex gieffina non fosse del tutto sincera: “Se parlo io…”, aveva scritto, lasciando intendere di sapere qualcosa che potrebbe mettere in difficoltà la Petagna.

Le parole di Deianira Marzano

Deianira ha rivelato ulteriori retroscena sul ritorno di Federica alla vita reale:

Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica confessando che non si aspettava di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che Alfonso ora stia lì grazie a lei, mentre lei è fuori. Una delusione totale!

La situazione, dunque, appare tesa non solo per le dinamiche interne alla Casa, ma anche per le ripercussioni che queste hanno avuto all’esterno.

Federica Petagna, eliminata dal Grande Fratello, sembra decisa a chiudere i ponti con alcune persone che ritiene abbiano contribuito negativamente alla sua esperienza. I fan del reality attendono di scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi o confronti pubblici tra gli ex concorrenti.