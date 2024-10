Federica entra al Grande Fratello e scatena il suo ex Alfonso: il “no comment” che parla, verso il nuovo ‘triangolo’

Nella puntata del Grande Fratello del 28 ottobre, ha fatto il suo ingresso Federica, ex volto di Temptation Island, torna sotto i riflettori. La notizia non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di Alfonso, suo ex fidanzato. Dopo la separazione ufficializzata solo qualche mese fa, Alfonso ha deciso di esprimersi pubblicamente con un “no comment” silenzioso ma significativo, lanciando sui social una storia in cui ascolta “Nu parl, nu sent, nu vec” di Geolier.

Alfonso e Federica: una relazione turbolenta a Temptation Island

La partecipazione di Federica e Alfonso a Temptation Island aveva lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Inizialmente, la coppia era uscita unita dal programma, ma l’idillio è durato poco. A distanza di un mese, Federica ha chiuso la relazione, una decisione che, secondo lei, è maturata per la perdita di serenità nella coppia. Inoltre, poco dopo la rottura, Federica è stata vista in compagnia di Stefano, ex tentatore del programma, con cui ha iniziato una frequentazione.

Dopo essere usciti da #TemptationIsland insieme, le cose tra Federica e Alfonso sono cambiate… #GrandeFratello pic.twitter.com/8fLNjxkjZM — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2024

L’annuncio dell’ingresso di Federica al Grande Fratello ha scatenato Alfonso, che ha condiviso la sua reazione sui social. Il selfie pubblicato in una storia di Instagram, accompagnato dalla colonna sonora di Geolier, sembra dire molto più di quanto appaia.

Alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni suggeriscono che Federica potrebbe avere confronti sia con l’ex fidanzato Alfonso che con Stefano durante il suo percorso al GF, creando una possibile dinamica che accenderebbe il reality.

Dobbiamo prepararci ad una nuova parentesi in stile Perla, Mirko e Greta?