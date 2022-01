Federica Calemme si è sbottonata con Giacomo Urtis svelando ciò che sente nei confronti di Gianmaria Antinolfi dopo la serie di baci nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Gianmaria? Non sono presissima!”, parla Federica Calemme

Se lui (il ragazzo fuori, ndr) dovesse dare un segnale o venire qua a dirmi qualcosa ci penserei. Mi sono lasciata un po’ andare perchè Giammy fa un po’ di pressing ma è un 50 e 50 perché si fanno in due le cose. Io mi prendo le mie responsabilità perché l’ho baciato. Non sono presissima che dici ‘wow’, ma c’è una forte empatia, stiamo bene.

Quando ci siamo evitati per gioco effettivamente mi è mancato perché abbiamo tante cose in comune. E’ molto dolce, sensibile (anche troppo). E’ un signore! E poi bacia bene, molto bene.

Mi sono lasciata andare ma nulla che non avrei fatto anche fuori. Ma che ne so se il mio tipo fuori ha già un’altra? Mi dispiace solo che sia uscito il suo nome ma non l’ho fatto uscire io.