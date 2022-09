Federica Calemme svela perché ha partecipato al GF Vip e sogna in grande: non solo reality e talent

Federica Calemme, in attesa del Grande Fratello Vip 7 in partenza questo lunedì 19 settembre è stata anche ospite a Casa Chi (il format dei giornalisti di Chi Magazine condotto da Sophie Codegoni) con Gianmaria Antinolfi. Nel frattempo si è lasciata intervistare dai colleghi di Blasting News.

Federica Calemme prima del GF Vip 7: perché ha partecipato al reality

Federica Calemme ha raccontato come è nata la sua bella esperienza televisiva dentro la Casa del Grande Fratello Vip dello scorso anno: “Ma in realtà è arrivato tutto così molto casualmente, ho deciso di partecipare anche per dare uno step successivo alla mia carriera e per farmi conoscere. Ma anche un po’ per curiosità!”.

La modella napoletana ha anche svelato i programmi TV ai quali sogna di partecipare:

Forse più di uno, i primi due che mi vengono in mente sono: Pechino Express, un programma dove ti metti davvero alla prova, devi procurarti praticamente tutto, sarebbe davvero un’esperienza unica. L’altro programma è Tale e Quale Show, perché sarebbe molto divertente interpretare qualcuno; poi ci sarebbe Sanremo. Vabbè ci siamo capiti, volo basso, ahah, alla fine si deve sempre pensare in grande!

E per quanto riguarda i progetti futuri:

Mi auguro di partecipare a qualche progetto importante, magari continuando nel mondo dello spettacolo, partecipare a programmi divertenti o magari in un film, chissà! Il mio augurio è soprattutto di avere una famiglia mia e tanta serenità.