Federica Calemme “ribalta” l’hater: “Tu una zizza vera non l’hai mai vista!”

Federica Calemme ha quella che i napoletani come lei chiamano la “cazzimma” ed è stato un vero peccato che gli autori del Grande Fratello Vip (e lo stesso conduttore) non abbiano evidenziato questo aspetto del suo carattere.

Naturalmente noi stiamo parlando di quella “cazzimma” buona, che ti aiuta ad andare avanti nella vita ed a superare egregiamente gli ostacoli, attacchi social compresi (che purtroppo non mancano mai).

Federica Calemme, proprio in queste ore, ha risposto ad un utente che commentando una sua recente fotografia aveva scritto: “Seno calato”.

Pronta la risposta della ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Non lo so ragazzi, ogni volta è sempre la stessa storia: “Seno cadente…seno appeso”. Ma secondo me, voi una “zizza” vera non l’avete mai vista. Quella è la verità. Ma poi “seno calato” che vuol dire? Ogni volta: “seno calato…”, “zizza” appesa… le smagliature, la cellulite, i fianchi larghi…”. Non lo so, qualche altra cosa. Mamma mia… Viva la vita!