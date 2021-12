Federica Calemme, la giovane modella campana entrata nella Casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi, finora non ha avuto neppure uno spazio in diretta. Qualcuno addirittura non si è neppure accorto della sua presenza. Lei, di contro, si è detta un po’ spaesata nonostante Soleil sia stata tra le prime a porgerle una mano.

Federica Calemme contro Manila Nazzaro

Con l’arrivo dei nuovi concorrenti, ed in particolare di Nathaly Caldonazzo, Federica si è sentita messa ancora più in disparte comprendendo l’ulteriore sua fatica ad emergere. La giovane ha ceduto il suo posto letto con Eva Grimaldi alla nuova arrivata, amica dell’attrice, andando a dormire con Sophie. Una battuta di Manila, però, non sarebbe stata affatto gradita dalla Calemme: “Adesso Federica ci vuole lasciare”.

L’ex professoressa de L’Eredità si è quindi sfogata con Lulù e Manuel, ammettendo di non essere forse in grado di proseguire in questo gioco:

Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. Sono venuta e ‘l’accappatoio e qua, e quello è di là e quell’altro è di qua, Federica qua, Federica là, Federica fai questo, Federica fai quello’ boh…

Lulù l’ha abbracciata sostenendola, mentre Bortuzzo si è limitato ad ascoltare il suo sfogo. Che sia giunto il momento di far vedere il suo carattere?