Federica Calemme ospite dell’Isola Party, ha svelato come procede la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip: “Procede tutto benissimo”. Di seguito spazio per la sua opinione su Lulù e Manuel ma anche Jessica Selassiè e Barù.

Federica Calemme ha espresso il suo punto di vista sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Non me l’aspettavo ma se non si sono trovati è giusto aver tolto di mezzo questa situazione ma ci sta. Finiscono i matrimoni… solo loro sanno la verità e le problematiche che ci sono state quindi è giusto così”.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure del rapporto tra Jessica Selassiè e Barù:

La fine dei Jerù? Ma perché quando è iniziata? Io tifavo per loro due ma non è andata. Lei è carinissima, è una grande persona. Le sorelle Selassiè sono di una simpatia… sono una più bella dell’altra.

Federica ha parlato pure dell’Isola dei Famosi:

Sì la farei perché amo il contatto con la natura. Amo il sole e il mare… per me è una terapia fantastica anche se non è proprio una vacanza soprattutto per la fame. In coppia con Gianmaria? Andrei sì… ma lui non vuole farlo.