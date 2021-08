Fede Rossi risponde in maniera confusa a Benji: fan spiazzati tirano in ballo anche Bella Thorne

Benjamin Mascolo ha “sconvolto” positivamente i fan di Benji e Fede dedicando parole di stima e profondo affetto a Federico Rossi, scrivendogli una lettera a cuore aperto che ha voluto rendere pubblica attraverso le sue Instagram Stories.

Federico Rossi risponde a Benji

Federico Rossi dapprima è rimasto un po’ spiazzato, invitando l’amico a prendere un aereo per Ibiza e quasi “smentendo” di essere stato geloso di lui, poi, lasciando parlare il cuore, ha risposto nuovamente:

Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima.

Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quando eravamo ‘Benji e Fede’ artisticamente. Ora ci lasciamo andare davvero, ma c’è voluto tempo per cambiare abitudini. Detto ciò, più tardi, mi iperbolerò anche io in discorsi pindarici, dato che quando c’è da farsi viaggi assurdi parto sempre per primo. Tvb. A dopo. E comunque tranquillo. Sono conscio di star dando il massimo come scrittura, mi basta questo. Sarà un bel percorso, ne sono certo.

Federico ha successivamente risposto anche ai fan tramite le Instagram Stories, svelando di non essere in crisi: “Non mi sto buttando giù, non avrei nemmeno motivo”.

Intanto su Twitter gran parte dei fan di Benji e Fede sono apparsi più confusi dello stesso Federico dopo le parole di Binjamin, tirando in ballo ipotetici “triangoli” con protagonista che Bella Thorne.

benji fede bella thorne pic.twitter.com/UcCCiMTq8Q — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) August 14, 2021

ma cos’è questo dramma in corso tra benji fede e bella thorne devo assolutamente recuperare pic.twitter.com/5ggnU2PaH9 — fed 💚 (@aalteerlovee) August 14, 2021

Ma quindi è un triangolo?

Benji,Fede e Bella Thorne?

O è solo una trovata pubblicitaria.

🤔🤔 — Cᴸᴬ Cᴸᴬ Cᴸᴬᴺᴰ’S World 🐶💋💄🐹 (@TataChips86) August 14, 2021