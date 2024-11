Crolla il fatturato di una ex concorrente del Grande Fratello: “dopo il reality è peggiorato!”

Con oltre 560mila follower su Instagram e lo storico Yokohama Sushi Restaurant in via Pantano, Rosy Chin si è affermata come uno dei volti più riconoscibili della ristorazione milanese. Terza classificata al Grande Fratello 2023, la chef si racconta senza filtri con Il Milanese Imbruttito, rivelando retroscena inediti della sua vita tra fornelli e social.

Rosy Chin dopo il Grande Fratello: cosa è successo al suo fatturato

“Troppo milanese per essere cinese, troppo cinese per essere milanese”, confessa Rosy quando le si chiede delle sue origini. Un’identità duplice che ha trasformato in punto di forza: “Milano è tutto: evoluzione, crescita, dinamicità, frenesia, stress, amore e odio”. La città meneghina l’ha accolta e le ha permesso di crescere in un ambiente che definisce “inclusivo e meritocratico”.

La storia di Rosy è un percorso di rinascita: “Da piccola ho vissuto razzismo e pregiudizi, per questo oggi quello che vivo per me è una sorta di rivincita”. La sua determinazione l’ha portata a trasformare le discriminazioni in motivazione: “Sono una persona molto determinata, che ama fare, non so stare ferma né con le mani né con la testa”.

La verità sul Grande Fratello e i guadagni

Sorprendentemente, Rosy rivela che il Grande Fratello non ha portato benefici economici:

Zero, anzi è peggiorato. Yokohama esiste dal 2002, quindi io ero già un’imprenditrice prima del reality. Il Grande Fratello è stata un’esperienza personale, ma dal punto di vista professionale… niente. La mia clientela forse non è il target che segue il GF. Per fortuna.

Chi è Rosy Chin

Rosy Chin è una chef di cucina fusion e imprenditrice di origini cinesi, nota per essere stata concorrente nella passata edizione del reality show Grande Fratello su Canale 5. Nata a Milano il 3 novembre 1985, Rosy ha co-gestito il ristorante Yokohama Sushi Restaurant a Milano con suo marito, Paolo La Quosta.

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Rosy ha lavorato nei ristoranti dei suoi genitori fin da giovane età e ha frequentato la scuola alberghiera per approfondire la sua passione per la cucina fusion. Oltre al suo ristorante, Rosy è anche una food blogger per Giallo Zafferano.

Durante la sua partecipazione a Grande Fratello, Rosy ha condiviso la sua storia personale, inclusi i suoi problemi con il peso e la sua trasformazione fisica, perdendo 60 chili. Nonostante la notorietà ottenuta, ha rivelato che la sua attività imprenditoriale non ha risentito positivamente della sua partecipazione al programma.