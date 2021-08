Fariba Tehrani continua a portarsi dietro gli strascichi dell’Isola dei Famosi. Per questo motivo si è anche recata in ospedale per alcuni controlli: “Non capiscono cosa ho”, ha affermato la mamma di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani in ospedale: “Non capiscono cosa ho”

A distanza di un mese dall’ultimo controllo, Fariba ha aggiornato nuovamente i fan sul suo attuale stato di salute che sembra non migliorare:

Mi hanno detto che non so cosa ho, non mi hanno fatto neanche l’ecografia non si capisce cosa non va alla pancia, e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece di stare a contatto con persone che possono avere il virus e intanto adesso ho 38 e mezzo di febbre.

Fariba un paio di giorni fa è andata in ospedale a Piacenza per capire quale sia il suo problema ma, a distanza di circa un mese dagli ultimi aggiornamenti, sembra le cose non migliorino.

Proprio lo scorso giugno, intervistata da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio, la mamma di Giulia Salemi aveva parlato di tutti i suoi problemi fisici dopo l’Isola:

Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare. Ho fatto un gioco honduregno con Matteo Diamante e gli arrivisti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore. Prendendo gli antidolorifici non mi rendevo conto di quanto facesse male. L’Isola dei Famosi non la rifarei. Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute. Questi sono i due dolori più importanti, ma ci sarebbe una lista che non sto a dire.