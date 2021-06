Fariba Tehrani intervistata tra le pagine di Chi Magazine ha parlato della sua esperienza appena terminata all’Isola dei Famosi, lanciando delle frecciatine per gli autori e dicendo la sua sul gruppetto di alleati che, a telecamere spente, sparlava tutti senza freni.

Ringrazio gli autori anche se all’Isola dei Famosi sono stata figliastra, ma per fortuna non orfana. Io non ho cercato l’Isola è l’Isola che ha cercato me. Ho accettato d’impulso, senza pensare alle conseguenze. Sono entrata nel gruppo dopo tre settimane, quando già si erano formate le alleanze, soprattutto i magnifici cinque: Valentina Persia, la capogruppo, Gilles Rocca, il primo soldato, e poi Francesca Lodo, Roberto Ciufoli e Angela Melillo.

Appena sono arrivata mi sono fatta in quattro per tutti, i miei amici mi chiamano Madre Teresa di Calcutta. Ho persino “moltiplicato il riso”, quando lo preparavo io venivano fuori più porzioni, tanto che Andrea Cerioli e Awed hanno detto: “Se ci scappa anche una terza porzione, Fariba va in finale”. Da quel momento sono stata attaccata dal gruppo dei cinque, mi vedevano come rivale.