Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è reduce da una difficile Isola dei Famosi che però sul piano della salute le avrebbe provocato diverse problematiche. La donna ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al programma di Giada De Miceli Non succederà più, su Radio Radio. E non ha mancato di lanciare una frecciatina anche agli autori del reality…

Fariba Tehrani e i malanni dopo l’Isola dei Famosi

L’esperienza all’Isola dei Famosi 2021 per Fariba Tehrani è stata ambivalente. Da un lato l’ha arricchita, dall’altro, dice, le avrebbe tolto la salute. Ecco quali sono state le sue parole:

Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare. Ho fatto un gioco honduregno con Matteo Diamante e gli arrivisti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro.

Ma non è tutto. L’ex naufraga ha aggiunto altre problematiche fisiche a causa della sua esperienza in Honduras:

Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore. Prendendo gli antidolorifici non mi rendevo conto di quanto facesse male. L’Isola dei Famosi non la rifarei. Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute. Questi sono i due dolori più importanti, ma ci sarebbe una lista che non sto a dire.

La figlia Giulia Salemi non ha nascosto la sua grande preoccupazione per le condizioni della madre che ha anche detto la sua anche sul montaggio, lasciando intendere qualche critica:

Hanno tagliato dei pezzi. Non voglio accusare, è una questione di tempi televisivi e mettevano quello che ritenevano più giusto. Sappiamo benissimo che se un reality ha deciso che sei un rompiscatole, fanno vedere solo quei pezzi in cui sembri un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico.

Infine un commento sugli opinionisti:

Elettra è il mio amore, mi ha sempre sostenuta, è una “bimba di Fariba”: anche lei è molto umile. Per quel che riguarda Iva Zanicchi, è stata molto neutra, non ha mai mortificato nessuno. Zorzi è stato obiettivo, all’inizio mi ha molto sostenuta ma poi dove vedeva un mio errore me lo diceva. Io accetto e porto a casa, anche io al posto suo avrei fatto così. Voi vedevate solo alcune parti, se aveste visto i retroscena sarebbe stato diverso.

E sugli autori ha aggiunto: