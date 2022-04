Momenti di tensione per Fariba e la figlia Giulia Salemi. Proprio l’influencer di origini persiane, nel corso della giornata di ieri ha risposto ad alcune domande dei follower, ironizzando sulla sua mamma.

Alla domanda: “Come bisogna comportarsi con un parente troppo invadente?”, Giulia Salemi ha condiviso una foto di mamma Fariba con Prince, scrivendo ironicamente: “Lo chiedi alla persona sbagliata! Ahahah, scherzo mamma… Ti voglio bene!”.

Fariba non l’ha presa bene ed ha risposto pubblicamente alla figlia:

Mi preghi, insistendo, di venire a casa tua, poi mi fai questo post infelice? Mi ero organizzata per venire domani, ma NON vengo più!

Tu a volte hai messo nelle tue storie pure le nostre conversazioni private e tutti a ridere prendendola con simpatia, e quando io in una mia live do una risposta INNOCENTE, difendendo il mio tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi svelato il segreto di (CIA) e tu dai adito a queste cose.

E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, perché pure tu non hai rispettato tante volte mettendo la mia voce in pubblico.