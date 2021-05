Fariba spoilera la presenza di un’altra isola e viene mandata in nomination d’ufficio per avere rotto il “patto” con Ilary Blasi durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera su Canale 5.

Fariba “spoilera” un’altra Isola e Ilary Blasi la punisce

Forse una questione di principio. Peccato che la stessa Ilary Blasi abbia spoilerato per prima Playa Imboscatissima e nessuno abbia detto nulla.

Non sono servite a nulla le rimostranze di Fariba che ha lasciato intendere quanto gli altri siano ben consapevoli dell’esistenza di una seconda isola che altri non è che la dimostrazione ufficiale dell’esistenza delle seconde possibilità.

Tutti possono avere un’altra occasione. Tutti tranne Fariba.

Tra i commenti della rete anche l’amara ironia di Giulia Salemi.

– Beatrice eliminata e mandata su Imboscada alla decima puntata

– Arrivisti entrati all’undicesima puntata

– Awed mandato su Imboscada per il confronto con Beatrice

– Moser entrato 4 puntate dopo Praticamente la metà dei concorrenti sapeva già, punizione ad cazzum. #isola — contechristino (@contechristino) May 17, 2021