Giulia Salemi e mamma Fariba ieri sera hanno fatto letteralmente impazzire Twitter. La Tehrani, infatti, dopo avere benedetto ufficialmente la relazione della figlia con Pierpaolo Pretelli, le ha anche chiesto di diventare nonna.

Fariba ha detto tutto molto scherzosamente e con altrettanta ironia è arrivata la reazione dei fan di Giulia e Pierpaolo su Twitter, facendo diventare il video virale in poche ore (lo trovate in apertura del nostro articolo).

Per me la vera vincitrice è Fariba..ha vinto la VITAAAAA…. “non mi far chiamare nonna ” 😂😂😂😂😂😂😂 il mio ragazzo mi guarda come fossi stupida ma non riesco a smettere di ridere .

Io amo #faribona #prelemi

