Giulia Salemi è sicuramente uno dei personaggi più amati della rete. Dopo il Grande Fratello Vip, mamma Fariba Tehrani ne ha preso nuovamente le difese durante una diretta Instagram con Roberto Ferrari e Cristian Marchi dove ha parlato anche del singolo estivo di Pierpaolo Pretelli.

Fariba, per l’esattezza, ha voluto mettere un punto alle critiche in riferimento alle storie d’amore importanti di Giulia nate sotto l’occhio indiscreto delle telecamere:

Come mai trova l’amore sempre al GF Vip? Mia figlia dalla mattina alla sera si fa un mazzo così. Corre a destra e sinistra. Lei non dorme. Non ha neanche tempo di rispondere a me. E’ talmente impegnata. Ciò che si è guadagnata è tutto meritato. Non ha avuto niente in cambio di niente. E’ devota al suo lavoro!