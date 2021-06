Fariba parla del GF Vip di Giulia Salemi e svela se lo farebbe anche lei

Fariba Tehrani, intervistata dai colleghi di SuperGuidaTV, ha raccontato cosa l’ha spinta a partecipare all’Isola dei Famosi e se farebbe mai il Grande Fratello Vip.

Fariba parla del GF Vip di Giulia Salemi e svela se lo farebbe

Sono stata chiamata a sorpresa per partecipare all’Isola dei Famosi. Essendo una persona istintiva, ho colto al volo questa opportunità. Ho chiuso il centro estetico e sono partita. Devo confessare che dopo il malinteso che si era creato in seguito alla partecipazione di mia figlia al Grande Fratello Vip, per due anni ho rifiutato di partecipare alle trasmissioni televisive perché spesso l’argomento principale diventava mia figlia Giulia Salemi. Uno dei motivi che mi ha spinta a partecipare al reality è stato quello di farmi conoscere come Fariba e non come mamma di Giulia Salemi.

All’uscita del reality show Fariba ha ritrovato sua figlia Giulia. Ecco cosa è successo dopo la fine dell’Isola:

Non vedevo Giulia da tanto tempo perché prima che io partecipassi all’Isola dei Famosi lei è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Tremavo dalla felicità quando l’ho rivista. Lei è stata orgogliosa di me e della donna che sono. Ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto. Conoscendomi aveva capito che per i ridotti tempi televisivi molte parti venivano tagliate. Ho sofferto anch’io quando nel corso delle puntate al Grande Fratello Vip non venivano mostrate le parti più belle che riguardavano Giulia.

In ultimo, Fariba ha svelato se le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip:

Rispetto all’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip sarebbe una passeggiata. In questa esperienza è uscita la Fariba trascurata, da vera naufraga. Il Grande Fratello Vip sarebbe un’occasione per mostrare la mia femminilità e per far conoscere altri lati della mia personalità. Al momento però ho fatto questo reality e non vorrei subito farne un altro. Magari in futuro chi lo sa.