Fariba delusa da Valentina Persia: “Falsa amica e incoerente”

Fariba Tehrani è finita al televoto insieme a Valentina Persia e a Roberto Ciufoli nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Proprio la mamma di Giulia Salemi ha manifestato tutta la sua delusione dopo la nomination da parte della comica e che fa fatica ad accettare. Dopo averlo ammesso ad Andrea Cerioli, tra le due donne è avvenuto un confronto.

Valentina Persia ha avanzato il nome di Fariba durante la nomination di ieri, spiegando di aver puntato sulla naufraga in quanto si approprierebbe della coperta e sarebbe fin troppo logorroica. Una spiegazione abbastanza superficiale.

Dopo la puntata Fariba non ha potuto non esprimere tutto il suo disappunto confidandosi con Andrea Cerioli e spiegando che la Persia si sarebbe sempre dimostrata sotto un’altra ottica:

Sai da chi non me lo aspettavo? Da Valentina perché fino a due secondi prima mi sorrideva. Tu hai fatto bene a restituire il favore a Roberto. Comunque che rimanga tra noi chi abbiamo votato, non dirlo agli altri, perché oggi ti sorridono poi domani ti voltano le spalle e vanno a sparlare…