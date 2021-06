Fariba Tehrani intervistata su Radio Radio durante “Non succederà più”, ha parlato con Giada Di Miceli della sua esperienza all’Isola dei Famosi ma anche della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

All’inizio ho detto a Giulia che ero scettica. Poi ho avuto il tempo di guardarli, l’universo ha detto che è sincero. Pierpaolo non è invidioso del successo di Giulia, non è esageratamente geloso, sono simili. Lui ad oggi è molto innamorato ma c’è stato un periodo al Grande Fratello Vip in cui era confuso, non sapeva neanche lui cosa volesse. Oggi ha visto che Giulia è generosa e molto altruista.