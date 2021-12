Fantaghirò compie 30 anni e torna in tv: curiosità e dove e quando vederla

Non c’è periodo di Natale senza Fantaghirò, la celebre saga sulla principessa guerriera. Quest’anno la serie compie un anniversario importante, in occasione dei suoi primi trent’anni e in vista del compleanno Mediaset non poteva non trasmettere come sempre le pellicole.

Fantaghirò torna in tv: dove e quando vederla

Sarà come sempre Canale 5 a trasmettere Fantaghirò anche se ancora una volta in orari tutt’altro che accessibili. Per ogni episodio è prevista una replica, mentre La Meravigliosa Storia di Fantaghirò andrà in onda domenica 26 dicembre 2021 su La5 dalle 12.20. Ecco dove e quando vederla in tv:

Fantaghirò 1, venerdì 24 dicembre dalle 2:03 su Canale 5

Fantaghirò 2, domenica 26 dicembre dalle 3:41 su Canale 5

Fantaghirò 3, martedì 28 dicembre dalle 2:38 su Canale 5

Fantaghirò 4, giovedì 30 dicembre dall’1:48 su Canale 5

Trama e curiosità

Fantaghirò narra la storia d’amore tra Romualdo e la principessa Fantaghirò. E’ una delle saghe più viste al mondo, venduta in 44 Paesi. Le pellicole sono interpretate da Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart e si ispirano a una fiaba di Italo Calvino, “Fantaghirò, anima bella”, lunga quattro pagine.

Cinque in tutto i capitoli andati in onda in tv. Tra le altre curiosità anche la presenza della Strega Nera interpretata da Brigitte Nielsen. Katarina Kolajova fu invece chiamata a sostituire Angela Molina nel ruolo della Strega Bianca. Proprio sul set conobbe Stefano Davanzati, marito del suo personaggio ed oggi sposati anche nella realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fantaghirò_Official (@fantaghiro_official)