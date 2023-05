Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sconvolti per il suicidio di una fan degli Oriele. Dopo il loro incontro al Grande Fratello Vip, molti giovani si sono affezionati alla coppia e, proprio in queste ore, una di loro si è tolta la vita per colpa del bullismo.

Lindsay, fan degli Oriele si suicida: la reazione di Daniele e Oriana

Lindsay era una ragazza francese fan degli Oriele che si è suicidata perché è stata vittima di bullismo scolastico.

“Allora ragazzi ho una brutta notizia… Quella ragazza si chiama Lindsay si è suicidata 2 giorni fa per molestie scolastiche è stata lei a creare ‘Oriele France’ ed è morta. Ha amato molto gli Oriele e volevo condividerlo con voi”, hanno scritto su Twitter.

E ancora:

Lindsay sarai sempre con noi!

Daniele Dal Moro ha condiviso la tragica notizia su Instagram:

Ti abbraccio piccola Lindsay.

Anche Oriana Marzoli ha fatto un video (le sue parole in apertura e chiusura del nostro articolo) svelando di essere sconvolta.

Questa vicenda è spaventosa quanto dolorosa.

Spero che, i fandom in generale, la smettano di essere così tossici e ci pensino due volte prima di attaccare perfetti sconosciuti che, in molti casi, potrebbero avere criticità private di cui non siete nemmeno a conoscenza.

Abbiate un po’ di cuore e rispetto (sia fuori che dentro i social).