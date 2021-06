I fan di Michele Merlo lanciano una bellissima iniziativa: ecco quale

La morte di Michele Merlo ha sconvolto gli estimatori così come i colleghi ed i semplici internauti. In queste ore, i fan del cantautore ed ex volto di Amici, hanno lanciato una bellissima iniziativa.

I fan di Michele Merlo lanciano una bellissima iniziativa

Non so se è stato già proposto, ma sarebbe bello se si potesse fare una serata speciale di Amici dedicata a Michele, con esibizioni di canto e ballo degli ex allievi e una raccolta di denaro destinata alla ricerca sulla leucemia.

Questo tweet è stato scritto circa 4 ore fa ed ha ottenuto numerosi retweet e citazioni menzionando anche l’account ufficiale di Amici. Proprio Maria De Filippi ha condiviso una commovente lettera per l’ex Mike Bird del talent.

L’iniziativa proposta è davvero bellissima e spero che il team di Maria De Filippi possa seriamente prenderla in considerazione.

Noi di Blog Tivvù, dopo averla letta dagli amici di Novella 2000, abbiamo voluto contribuire a diffonderla a nostra volta nella speranza che gli altri colleghi vogliano unirsi alla sua diffusione.