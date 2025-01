I fan di Helena “arrivano” a New York: il video trasmesso a Times Square

Da una settimana, i fan di Helena Prestes hanno scatenato una vera e propria rivoluzione social. Al grido di “giustizia per Helena” e “ripescaggio per Helena”, i loro hashtag hanno invaso le tendenze di Twitter con numeri impressionanti. Questa mobilitazione non si è fermata al mondo virtuale: i sostenitori della Prestes hanno già raccolto fondi per far volare messaggi sopra la casa del Grande Fratello e hanno organizzato una manifestazione davanti all’ambasciata italiana a Londra.

Helena Prestes fuori dal GF: la campagna di supporto oltrepassa i confini

La campagna per il ripescaggio di Helena non si è fermata all’Europa. Ieri notte, il movimento ha raggiunto il cuore pulsante di New York. Un messaggio di supporto è stato trasmesso su uno dei megaschermi di Times Square, catturando l’attenzione dei passanti per 15 secondi. La frase “Il mondo lo chiede: ripescaggio per Helena”, tradotta in italiano, spagnolo, portoghese e inglese, ha illuminato la piazza simbolo della Grande Mela.

Il costo di 15 secondi di fama a Times Square

Secondo un noto sito dedicato a New York, il costo per 15 secondi di video a Times Square è di 148,65 euro. Questo permette di trasmettere un messaggio ogni ora per un’intera giornata, rendendo Times Square accessibile anche a chi ha uno smartphone e vuole acquistare un pezzo di visibilità nella famosa piazza.

L’inaugurazione di Trump e il messaggio degli Heleners

La campagna ha fatto tremare anche l’Inauguration Day di Donald Trump. Gli Heleners, con il loro slogan “Ripescaggio per Helena! Make Grande Fratello great again”, hanno cercato di catturare l’attenzione dei media e del pubblico americano, dimostrando la forza di un movimento nato dalla passione per un personaggio televisivo.