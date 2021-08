Due speaker radiofonici di Radio Norba nella giornata di oggi hanno commentato una paparazzata che raffigura Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra le pagine di un giornale di gossip mentre si trovano al mare e si fanno le coccole.

RadioNorba sfotte Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’orrendo siparietto

Purtroppo, nel tentativo di portare a casa forse una gag esilarante, ciò che è venuto fuori è stato un brutto spaccato radiofonico con protagonisti due uomini adulti che si sono presi gioco di una coppia di giovani con battute e commenti discutibili.

Da: “Eddai, non ci inquadrare il sedere della tipa…”, a: “spero non guardino i bambini…”, fino al signore in collegamento dire il suo numero di telefono (o quasi) alla lettura di Pierpaolo: “Giulia mi fa sentire un uomo…”.

Le donne trattate come oggetti nella radio più importante della Puglia nel 2021? No, non ci siamo.

Spero che gli amici di Radio Norba chiedano scusa esattamente come spero che alcuni fan la smettano di dare la colpa a Elisabetta Gregoraci solo perché conduce Battiti Live (programma organizzato dall’emittente radiofonica in questione).

Se chiedete rispetto (e avete ragione!) e volete le scuse della Radio (sarebbe cosa buona e giusta), abbiate anche il buonsenso di non citare chi non c’entra assolutamente nulla con questa triste parentesi medioevale, suvvia.