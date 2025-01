Dopo il bollitore gate di Helena Prestes, un famosissimo attore avrebbe rifiutato il Grande Fratello (ma la verità potrebbe essere un’altra)

Negli ultimi giorni, un nuovo rumor ha scosso il mondo del Grande Fratello. Deianira Marzano ha svelato che l’attore Gabriel Garko avrebbe rifiutato l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La decisione sarebbe stata presa a seguito del discusso episodio del bollitore gate, che ha visto protagonista Helena Prestes.

Gabriel Garko rinuncia al Grande Fratello per “colpa” di Helena Prestes?

Il recente episodio che ha visto Helena Prestes lanciare un bollitore dopo un litigio con Jessica Morlacchi ha sollevato molte polemiche. Questo evento avrebbe influenzato la decisione di Garko.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, l’attore avrebbe rinunciato all’invito nonostante l’offerta economica significativa. “Retroscena esclusivo: un personaggio già contattato e praticamente pronto ad entrare nella Casa dopo gli ultimi eventi sembra che abbia deciso di rinunciare”, ha scritto Marzano sui social.

Incalzata da un follower, Deianira ha confermato che il personaggio in questione è proprio Gabriel Garko. L’attore, noto anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 17, avrebbe detto di no al reality.

“Nonostante gli abbiano offerto cachet da capogiro, soprattutto dopo gli ultimi eventi accaduti nella Casa del Grande Fratello, lui ha naturalmente detto di no”, ha spiegato l’influencer.

Personalmente non credo che Gabriel Garko abbia rifiutato di entrare nella Casa del Grande Fratello per colpa degli ultimi eventi accaduti nel loft. Un personaggio importante come il suo, sarebbe entrato sicuramente dal principio e non a reality già iniziato.

Sappiamo bene che, i personaggi che entrano in seconda battuta, non sono mai forti come quelli presentati all’inizio. Quindi non credo affatto che le dinamiche che hanno coinvolto Helena possano in qualche modo avere influenzato la decisione di Gabriel che, quasi certamente, avrà rifiutato il reality mesi prima della sua effettiva partenza.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.