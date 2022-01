Famosissimo cantante scartato ad Amici: il retroscena di Maria De Filippi

La nuova puntata di Amici 21 andata in onda ieri sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha visto l’eliminazione di Rea dalla scuola del talento. Rudy Zerbi ha decretato la sua uscita: “I dati sono tanti e accetto l’eliminazione che io stesso ho proposto e ritengo sia giusto accettare”.

Maria De Filippi, nel tentativo di consolare l’allieva appena eliminata dalla scuola, ha raccontato un aneddoto con protagonista Ultimo, uno dei cantanti più quotati ed apprezzati in Italia, svelando un insolito retroscena sul suo conto:

Hai 18 anni. Hai una vita davanti. La volta scorsa è venuta qui a cantare una ragazza che si chiama Mara Sattei. Partecipò da noi 10 anni fa. Forse esiste il momento in cui una ‘esplode’, no? E non necessariamente coincide con un anno di Amici. Ma davvero coincide con tante altre cose. A volte è una questione di maturità, di capacità loro, mia, della produzione di tirare fuori il talento nel momento giusto.

Non è questo l’unico posto per diventare un cantante. Te lo dico perché ho visto gente esplodere altrove passare di qua e nessuno l’aveva notata. Ultimo venne ai casting e venne bocciato. Dico la verità. Davvero è successo così. E riempie gli Stadi. Se quel giorno avesse pensato: ‘Oddio, mi hanno scartato da Amici, non canto più’, sarebbe stato un cretino, no? Siccome non sei cretina, ma una ragazza intelligente, non viverla come una sconfitta…