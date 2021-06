Katia Ricciarelli sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa è la news bomba lanciata da Alberto Dandolo tra le pagine dell’ultimo numero di Oggi che uscirà giovedì mattina.

A 75 anni, l’ex moglie di Pippo Baudo decide così di rimettersi in gioco in tv, come può anticipare in esclusiva il settimanale Oggi.

È ormai quasi fatta! Katia Ricciarelli, salvo ripensamenti o disguidi dell’ultima ora, sarà una dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si mormora infatti che il contratto (con un compenso che sembra essere assai lauto) della cantante lirica più famosa d’Italia sia prossimo alla firma: mancano ormai solo di una manciata di giorni.