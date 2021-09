Wilma Goich, tra le pagine di Chi Magazine intervistata dal buon Francesco Fredella, svela il suo desiderio di volere entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il suo terribile lutto.

La sua vita della celebre cantante è radicalmente cambiata dopo la morte di Susanna (la figlia avuta dal matrimonio con Edoardo Vianello), stroncata nell’aprile 2020 da un cancro improvviso ad appena 49 anni.

Da quel momento Wilma ha smesso di cantare:

Come mai sogno il GF Vip? Credo che questa scelta metterebbe in crisi mio nipote Gianlorenzo, ma vorrei farlo. La mia collaboratrice domestica, invece, fa il tifo per me. Ne avrei bisogno davvero.

Premetto che non sarò mai felice nella mia vita dopo la morte di mia figlia Susanna, però sarebbe un modo per tornare in pista. Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il GF Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia.

Se artisticamente potrebbe essermi utile? E’ un modo anche per ripropormi, certo, per quella che sono oggi, magari troverai anche la Wilma di sempre. Quella di un tempo. La voce c’è, il problema è che non ho voglia di cantare perché significa trasmettere gioia e allegria: non è facile. Dentro sono chiusa, vorrei aprirmi.