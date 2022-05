L’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, ha aperto altri “file” (direbbe Carmelita) che gli estimatori di Lulù Selassiè hanno voluto mettere in evidenza con un pizzico di amarezza.

Manuel si “lamenta” della famiglia di Lulù: spunta una intervista

Manuel durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, ha lasciato intendere che Franco Bortuzzo, pur di lasciarli sono andava a mangiare al bar sotto casa.

Le fatine, però, hanno tirato fuori un video dell’Isola Party dove Bortuzzo svela che Franco è sempre al loro fianco.

Manuel a VERISSIMO:mio padre in 20 giorni è sceso da noi giusto due volte!

Manuel a isolaparty: Franco è sempre qua con noi! Ora capisco perché a Lulù cadde il telefono, il suo sguardo l’avrebbe tradita e noi avremmo capito tutto! #rispettoxlulú pic.twitter.com/KlGsiqBaSY — Pressati193 🛋🧚‍♀️ (@panic193) May 7, 2022



Ma non è finita qui.

Se dalla Toffanin Bortuzzo ha lasciato intendere di avere dei problemi con la famiglia di Lulù: (“Nessuno mi ha mai chiesto se a me è andata bene la sua famiglia. Ma in caso non lo direi…”), durante una recente intervista Manuel parlava della famiglia Selassiè decisamente in altri termini: