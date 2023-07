Manu e Isabella sono stati i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island. Lunedì 3 luglio, la coppia si è trovata faccia a faccia per un falò gestito dal buon Filippo Bisciglia.

Isabella ha ribadito di non pretendere nulla da Manu e di aver voglia di vederlo solamente più intraprendente nei confronti di se stesso e di ciò che vuole fare:

Manu ha spiegato di voler fare tutto solo per rendere felice la sua fidanzata:

Isa sono sempre i soliti problemi. Tu dici cose pesanti e non posso starti dietro. Mi sento che prima o poi tu dici ‘tu non vai bene per me Manuel’.

Ti ho portato al mare in Liguria, vedi le vacanze di tuo fratello e dici: ‘Vorrei un fidanzato come mio fratello’. Dormo 5 ore per venire da te e fare colazione insieme. Quante volte vengo da te anche solo per un giro, questa non è intraprendenza?

Isabella ha chiesto a Manu un po’ di intraprendenza e la volontà di parlare sempre di fronte ai problemi di coppia:

Se dico voglio uno ricco, lo dico per scherzare, se volessi uno ricco ce l’avrei già. Se non mi andassi bene, non starei con te.

Non ti voglio cambiare, non le dico per sminuirti, ma perché credo in te. Voglio che tu faccia le cose per te, non sei un debole, non hai bisogno di me e basta, puoi contare anche su te stesso.

Non ti ho mai detto non comprarti le scarpe perché mi devi portare fuori a cena. Vorrei anche avere una spalla in lui, ho tante insicurezze, preferisco mettere al sicuro lui che mettere al sicuro me.