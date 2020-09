Dopo il coming out di Gabriel Garko, immancabile il commento di Mario Adinolfi, nemmeno fosse un influencer oppure un opinionista dei principali salotti televisivi. Anche questa volta, ha parlato di cosca gay ed altre assurdità simili.

Queste le prime parole di Adinolfi, affidate a Twitter. Non sazio, ha proseguito:

Perché Garko va a fare la sceneggiata del coming out dopo averci propinato il “segreto di Pulcinella” e le false fidanzate di copertura per trent’anni? Semplice: perché oggi affiliarsi alla cosca lgbt conviene, vai con quelli che dominano media, politica e tv. Dov’è il coraggio? È tutta e solo una questione di denari. Per farli, negli anni scorsi, Garko doveva vendersi come tombeur de femmes. Adesso fai più soldi se dici che sei un gay che non diceva di essere gay perché c’era la discriminazione. Questo è il vero segreto di Pulcinella: follow the money.