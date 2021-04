Un siparietto che ha già fatto montare l’indignazione del web, quello andato in scena ieri ad Avanti un altro tra un concorrente definitosi “ricch*one per hobby” e il padrone di casa Paolo Bonolis. La puntata di riferimento è quella di ieri, sabato 3 aprile e dovrebbe essere una delle prime registrate dopo la pausa legata all’emergenza Covid.

Quello che è andato in onda ieri, nel corso della puntata di Avanti un altro, molto probabilmente poteva essere evitato. Un siparietto a tratti volgare che ha fatto prontamente pensare alle commedie trash anni Ottanta e che ha coinvolto anche Paolo Bonolis.

Protagonista, Esposito Aniello, 31enne residente in provincia di Torino ma dalle origini chiaramente campane, come si intuisce anche dall’accento. Il video che lo vede al centro dell’acceso dibattito è già diventato virale.

Nel corso della sua presentazione dice:

Mi piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella (…) La drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento… il ricch*one! Mi piace fare queste cose qua, per divertire me e per far divertire gli altri.