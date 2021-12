Alessandro Basciano e Soleil Sorge di nuovo vicini. Nella Casa del Grande Fratello Vip, complice una playlist di Blanco, i due concorrenti si sono pericolosamente avvicinati in più d’una occasione.

“Facciamo un casino vero!”, Alessandro vicinissimo a Soleil

“Facciamola grossa, facciamo un casino vero”, ha affermato Alessandro. Soleil, per tutta risposta ha aggiunto: “Sì, tipo che poi tutta la casa ci odia”. Nel corso della serata i due hanno continuato a stuzzicarsi e di Sophie nemmeno l’ombra.

Personalmente mi pare chiaro: ad Alessandro interessa Soleil (attrazione non ricambiata, lei gioca per noia) e non Sophie.

Secondo il popolo di Twitter Basciano e la Sorge si sarebbero messi d’accordo per fare ingelosire Sophie e Jessica mettendo in piedi uno scherzo (sì, certo…).

Soleil: Sì, tipo che poi tutta la casa ci odia *risate malvagie 😈* Questi due insieme cominciano a farmi paura ahahah #gfvip pic.twitter.com/YpMCMTf1KD — Angel❤️‍🔥 (@bestiadiangelo) December 30, 2021

soleil dice che a lei piace divertirsi e giocare ma qua si è trovata a essere annoiata

ale:”e ti metti a dormire,vabbè lo sai che se vuoi io..possiamo dormire insieme ti faccio compagnia anche li”

“sono il suo compagno,sono molto legato a lei”

✨👀#gfvip pic.twitter.com/9BdaNGcf4s — solesorge☀️ (@soleil_sorge) December 30, 2021