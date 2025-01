La tensione esplode nella Casa del Grande Fratello. Amanda Lecciso ha messo sotto accusa Mariavittoria Minghetti, colpevole di averla nominata durante l’ultima puntata. Dopo la diretta, Amanda non ha trattenuto il suo disappunto, definendo la coinquilina una “donna senza spina dorsale” e “falsa”.

Nel corso della giornata successiva, Amanda ha affrontato Mariavittoria in un confronto che ha acceso gli animi. Con tono deciso, ha dichiarato:

Amanda ha continuato a rimarcare il proprio disappunto, accusandola di aver usato parole ingannevoli e di aver manipolato la situazione.

“quello che mi stai dicendo non lo ritengo neanche affidabile, perché tanto so che cambierai persona e cambierai opinione ad ogni persona, non mi intorti più..PUOI ANCHE ANDARE”

