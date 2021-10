Francesco Facchinetti sarebbe stato picchiato (presumibilmente senza motivo) da Conor McGregor. Tra le persone presenti a Roma durante l’incontro, oltre alla moglie Wilma, anche Benjamin Mascolo insieme a Bella Thorne. L’ex cantante del duo di Benji e Fede, ha raccontato la sua versione su Instagram.

Ciao a tutti, ieri sera ero a Roma per lavoro. Sto tornando a Milano e vi parlo di un argomento molto importante che mi ha traumatizzato. Ha messo sotto shock i miei amici e le persone che amo. Mia moglie e tutti i presenti. Ieri sera eravamo a cena, un gruppo di amici, mia moglie, mio fratello e la mia famiglia. Conor McGregor, il lottatore, ha mandato un messaggio a una persona a me cara. Non farò il nome perché non voglio coinvolgerla senza il suo permesso. Ha detto: “Vieni in hotel da me con i tuoi amici a fare festa”. Finiamo la cena e andiamo all’hotel per incontrare Conor.

Andiamo all’hotel a mezzanotte e mezza e ci accolgono le sue guardie. Ci accompagnano in una sala riunioni dell’hotel adibita con un bar, alcolici e cibo. Le guardie ci dicono di aspettare lì, quando Conor si presenta con i suoi amici verso l’una di notte. In quel momento parliamo, applaudiamo tutti quanti, i toni sono amichevoli, siamo felici e ridiamo e scherziamo. Il momento dura circa due ore. Le conversazioni erano a 30 centimetri di distanza. A un certo punto, alle 3 di notte mia moglie vuole andare a dormire. Conor ci dice di rimanere perché voleva far festa.