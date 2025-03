Fabrizio Corona e la vendetta contro Fedez: l’audio che ribalta tutto

Fabrizio Corona ha deciso di alzare ulteriormente il tiro nella sua guerra mediatica contro Fedez. Dopo la decisione di oscurare la prima puntata di Falsissimo su richiesta degli avvocati del rapper, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un audio inedito della telefonata tra lui e Fedez, avvenuta prima dell’uscita dello scandalo su Angelica Montini.

Fedez sapeva tutto? L’audio di Fabrizio Corona

Secondo Corona, questa registrazione dimostrerebbe senza alcun dubbio che Fedez fosse a conoscenza di tutto e che non avrebbe mai realmente tentato di bloccare la pubblicazione. Un’accusa pesantissima che rischia di mettere in seria difficoltà il rapper, già alle prese con una situazione personale e professionale complessa.

Il 21 marzo, Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata di Falsissimo, intitolata FALSISSIMO EP 04 UNCENSORED GOLD VERSION. In questa versione, viene rivelata parte della conversazione telefonica tra lui e Fedez, poco prima dello scoppio del caso Montini.

Nel file audio emergono dettagli inediti: Corona accusa Fedez di aver contattato Romano Bindi, all’epoca compagno di Angelica Montini, mettendo in difficoltà l’intero impianto della narrazione. Durante la conversazione, l’assistente di Fedez, Eleonora Sesana, tenta di far desistere Corona dalla pubblicazione, sottolineando i rischi per la reputazione del cantante e il pericolo di alimentare ulteriori polemiche:

“Federico ne esce male”, afferma Sesana con preoccupazione. Ma Corona ribatte con sicurezza: “Questa è una storia d’amore, con l’amore si vince Sanremo”.

Un passaggio chiave che, secondo Corona, dimostrerebbe la piena consapevolezza di Fedez sulla vicenda e l’assenza di una reale volontà di bloccarne la diffusione.

La vendetta di Fabrizio Corona: nuove rivelazioni in arrivo?

La battaglia tra Corona e Fedez sembra solo all’inizio. La prima parte dell’audio ha già scosso il web, ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare con la seconda parte della puntata, ancora inedita. Stando alle anticipazioni, nel prossimo episodio verrà pubblicata l’intera telefonata tra Corona e Angelica Montini, un elemento che potrebbe aggiungere ulteriori dettagli esplosivi a questa intricata vicenda.

L’unica certezza, per ora, è che Fabrizio Corona non sembra intenzionato a fermarsi. La guerra di rivelazioni è appena cominciata.