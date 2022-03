Mentre Nina Moric invoca la galera per Fabrizio Corona attraverso una serie di Instagram Stories nelle quali lancia anche un appello per il figlio Carlos, l’ex re dei paparazzi sembra avere altri pensieri. Nelle passate ore infatti era scomparso da Instagram ma a spiegare l’accaduto è stato lo stesso Corona (video in apertura).

Fabrizio Corona interviene dopo essere ‘scomparso’ da Instagram

Se il suo profilo ufficiale seguitissimo è sparito momentaneamente da Instagram, Fabrizio Corona è comunque tornato attraverso un nuovo account temporaneo sponsorizzato proprio dal figlio Carlos e nel quale ha voluto spiegare cosa è successo.

Proprio nel giorno del suo 48esimo compleanno, infatti, si è ritrovato senza il suo profilo Instagram, a quanto pare vittima di una serie di segnalazioni. Nel suo nuovo profilo però, ha voluto spiegare nel dettaglio l’accaduto:

Mi hanno bloccato il profilo perché ho violato le linee guida, perché i social ormai non possono essere utilizzati per esprimere le proprie opinioni, per dare giudizi e per commentare ciò che succede. Dobbiamo essere tutti quanti incastrati su delle linee guida che Instagram ci impone. Appena diciamo qualcosa che non va bene o che potrebbe essere interpretato male, tak! Interviene quel signore lì che ci blocca. Perchè arrivano gli invidiosi che ti fanno le segnalazioni, perché esprimi dei giudizi, perché fai dei commenti, perché esprimi le tue opinioni. E allora a cosa servono i social?

Corona ha è però intenzionato a recuperare il suo profilo ufficiale ma nel frattempo continuerà ad utilizzare quello temporaneo i cui follower crescono a vista d’occhio.