Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono diventati genitori: ecco il nome scelto per il figlio

È nato Thiago, il primo figlio della modella Sara Barbieri e il secondogenito di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha condiviso il lieto evento sui social, pubblicando una dolce Instagram story in cui si vede mentre bacia affettuosamente il neonato. Fabrizio, già padre di Carlos Maria, nato dal matrimonio con Nina Moric, ha definito la nascita del piccolo un momento di grande felicità e speranza.

E’ nato Thiago, Fabrizio Corona papà bis: primo figlio per Sara Barbieri

La notizia della gravidanza di Sara Barbieri era stata svelata lo scorso maggio in un’intervista rilasciata da Corona al settimanale Chi. “Diventare padre a 50 anni è una gioia immensa,” aveva dichiarato Fabrizio, sottolineando come questa esperienza rappresentasse per lui un nuovo capitolo di vita. Per Sara, invece, si tratta del primo figlio, una tappa vissuta lontano dai riflettori, fedele al suo stile riservato.

“Un figlio voluto e desiderato”

Corona aveva raccontato di aver comunicato la lieta notizia anche a suo figlio Carlos Maria, che si era detto entusiasta per l’arrivo di un fratellino. “Questo bambino aiuterà tutti noi a guardare al futuro”, aveva affermato Fabrizio, aggiungendo che il piccolo era stato fortemente desiderato: “Io e Sara lo sognavamo da più di un anno. Siamo insieme da tre anni e, dopo appena tre giorni che ci conoscevamo, avevamo già deciso di vivere insieme”.

La nascita di Thiago rappresenta per Fabrizio Corona un punto di svolta, un’occasione per consolidare il rapporto con Sara Barbieri e guardare con ottimismo agli anni a venire. Anche i fan hanno accolto con entusiasmo la notizia, inondando i social di messaggi di auguri per la coppia.